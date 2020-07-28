إعلان فتح التقديم للرجال والنساء في برنامج مسك أوراكل لحديثي التخرج

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تعلن مؤسسة الأمير محمد بن سلمان (مسك الخيرية) عن فتح باب التسجيل في برنامج (مسك/أوراكل للتدريب التعاوني) مع عقود عمل وراتب مجزي وتأمين طبي للرجال والنساء حديثي التخرج أو من تخرجوا خلال الستة شهور الماضية في المجالات أو التخصصات التالية:

– علوم الحاسب

– علم المعلومات

– تخصصات إدارة الأعمال

– هندسة النظم

موعد ومقر الدورة:

تقام الدورة في مدينة الرياض لمدة (12 شهر) تبدأ في سبتمبر أو أكتوبر 2020م.

الشروط والتعليمات:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حديث التخرج من المرحلة الجامعية (لم يمضي على تخرجه أكثر من 6 شهور) في التخصصات المشار إليها أعلاه.

– الطلاقة في اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً.

– التمكن من مهارات التواصل شفهيًّا وكتابيًّا.

– الشغف والالتزام وحب الإنجاز والتحديات.

– التمكن من مهارات التحليل و الإقناع وتحديد المشكلات وحلها.

– نوصي بقراءة دليل المقابلات الشخصية الخاص بشركة أوراكل قبل التقديم لزيادة فرص اجتياز المقابلة الأولية عبر الهاتفهنا.

– يفضل أن يضيف المتقدمون في الملف أو السيرة الذاتية أو نموذج التقديم تفاصيل حول مشروع التخرج أو أي مشروع آخر عملوا عليه سابقًا.

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مسؤوليات المتدرب:

– اكتساب المعرفة العميقة بمنتجات أوراكل السحابية مثل: SaaSو PaaSو IaaSو DBaaS.

– التعلم من خلال ملازمة أعضاء الفريق والمجموعات الأخرى لاكتساب الخبرات والمعارف.

– التعرف على كافة المنتجات المنافسة في السوق.

– اكتساب مهارة فهم احتياجات العملاء والتحديات التي يواجهونها لحلها من خلال المنتجات والحلول التي تقدمها أوراكل.

– تعلم كيفية تقديم عروض المنتجات بفاعلية.

– تعلم كيفية إعداد العروض التقديمية بجودة عالية تلائم معايير أوراكل.

– تعلم كيفية عرض مزايا المنتجات التي تقدمها أوراكل مقارنةً بالمنتجات المنافسة.

المزايا:

– توقيع عقد عمل مع أوراكل لمدة سنة كاملة.

– راتب شهري مُجزي.

– تأمين صحي مميز للمتدرب أو المتدربة والزوج/الزوجة والأبناء.

– الاستفادة من المكاتب والمرافق الخاصة بأوراكل.

– التطوير المهني اللا محدود من خلال المواقع الإلكترونية التابعة لأوراكل.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط: https://bit.ly/2ZWXtxh ويستمر حتى السبت 1441/12/18هـ (الموافق 2020/8/8م).

تفاصيل أكثر:

https://misk.org.sa/hcd/ar/services…

