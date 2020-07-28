شركة نستله تعلن 4 وظائف متنوعة شاغرة لحديثي التخرج وذوي الخبرة

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تعلن شركة نستله العالمية عن توفر (4) وظائف إدارية وصحية للرجال والنساء حملة البكالوريوس (حديثي التخرج وذوي الخبرة) بالمسميات والشروط التالية:

– قائد عمليات سلسلة التوريد الموجهة للعملاء (Customer Facing Supply Chain Lead)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، إدارة سلسلة التوريد، التسويق) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال اللوجستيات أو خدمة العملاء.

الوصف الوظيفي: إدارة عمليات سلسلة التوريد اليومية التي تستهدف العميل والحفاظ على التواصل مع العملاء عبر الاتصالات أو الزيارات الفورية.

– مندوب طبي (Medical Delegate)

المتطلبات: بكالوريوس (صيدلة، طب، تغذية، أحياء) أو ما يعادلهم (حديث التخرج) أو بخبرة لا تزيد عن سنتين.

الوصف الوظيفي: تثقيف الاختصاصيين بالرعاية الصحية حول ميزات وفوائد منتجات نستله للأطفال وتزويدهم بالإرشادات حول الاستخدام المناسب.

– مدير المحاسبة (Accounting Manager)

المتطلبات: بكالوريوس (محاسبة أو مالية) مع شهادة مهنية في نفس المجال وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في المحاسبة منها 3 سنوات في منصب قيادي.

الوصف الوظيفي: تقديم التقارير إلى المراقب المالي، وتقديم رؤى مالية لدعم اتخاذ القرارات التجارية وضمان سجلات محاسبة مالية دقيقة وشفافة ومتسقة.

– مندوب طبي تنفيذي (Executive Medical Delegate)

المتطلبات: بكالوريوس (صيدلة، طب، تغذية، أحياء) أو ما يعادلهم (حديث التخرج) أو بخبرة لا تزيد عن سنتين.

الوصف الوظيفي: تطوير علاقات مهنية متبادلة المنفعة وطويلة الأمد مع متخصصي الرعاية الصحية وصناع القرار الطبي ذوي الصلة.

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الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى جيد).

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

– مهارات في التواصل وخدمة العملاء.

نبذة عن الشركة:

نستله (Nestlé) أكبر شركة للأغذية والمشروبات في العالم تأسست قبل (140) عاماً، وتمتلك حالياً (481) مصنعاً ومركزاً إدارياً يعمل بها حوالي (275.000) موظفاً في (191) دولة، تنتج الشركة أكثر من (2000) علامة تجارية عالمية أو مخصصة محلياً بعائدات سنوية تقدر بحوالي (121) مليار دولار وأرباح صافية تتجاوز (10) مليار دولار سنوياً.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2D9z1iU

