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مدني أبها ينتشل جثث مفقودين في سيول مربة

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جدَّد التحذير من عبور الأدوية خليها الأودية

تمكنت فرق الدفاع المدني في أبها، ‎من انتشال جثة تعود لامراة من جنسية عربية فُقِدت أثناء اجتراف السيل لمركبة بـ«وادي عبلا» في مركز «مربة» بمنطقة عسير .

‎ وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد بأنَّه إلحاقًا للبيان السابق بخصوص مباشرة فرق الدفاع المدني بأبها لحادثة اجتراف السيل لمركبة بداخلها ثلاثة أشخاص في سيل بوادي عبلا وتمكن الفرق من انتشال جثتين.

وأفاد أنّه أثناء استمرار الدفاع المدني بأعمال البحث وبمشاركة الفرق التطوعية أمس الاثنين 1441/12/06هـ عثرت مجموعة متطوعين على جثة المفقودة على بُعد مسافة تقدَّر بـ 13 كم من نقطة الاجتراف؛ حيث جرى انتشالها من قبل الفرق.

‎وتقدَّم الدفاع المدني بخالص العزاء لذوي المتوفين والرحمة والمغفرة لهم، مجددًا التحذير من عبور الأودية أثناء جريان السيول وعدم الاقتراب من مجاري الأودية والسباحة فيها .

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