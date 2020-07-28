أخبار السعودية اليوم.. توضيح من حساب المواطن بشأن الحساب الصفري للمؤهل.. والجوازات تعلن اكتمال تمديد الإقامات المنتهية للوافدين خارج المملكة آليًا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، الاثنين حيث وجه أمير منطقة القصيم، القطاعات الحكومية ذات العلاقة، بأهمية التيسير على الباعة المتجولين بتوفير المواقع لهم، فيما أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة الـ33 شهر أغسطس 2020، وإلى التفاصيل:

أمير القصيم يوجه كل القطاعات بتوفير المواقع للباعة المتجولين

وجَّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، كل القطاعات الحكومية ذات العلاقة، بأهمية التيسير على الباعة المتجولين، بتوفير المواقع والأماكن والتسهيل لهم خلال ممارستهم البيع دعمًا وتعزيزًا للحراك الاقتصادي لأبناء المنطقة.

حساب المواطن يوضح أسباب الحساب الصفري لبعض المؤهلين

كشف برنامج حساب المواطن، أسباب أن يكون صاحب الحساب مؤهلًا للاستحقاق بينما يكون حسابه صفرًا، موضحًا أن ذلك يعني أن المستفيد تنطبق عليه شروط الأهلية ولا تنطبق عليه شروط الاستحقاق.

«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة أغسطس

أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة الـ33 شهر أغسطس 2020، مؤكدًا أنه يتم التحقق من الأهلية بالدخول على البوابة الإلكترونية.

الجوازات تعلن اكتمال تمديد الإقامات المنتهية للوافدين خارج المملكة آليًا

أعلنت المديرية العامة للجوازات، اكتمال التمديد آليًا لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة، بتأشيرة الخروج والعودة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة.

التفاصيل الكاملة لخريطة التعافي الجديدة من فيروس كورونا في مدن المملكة

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 234 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 222936 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وحتى الآن وجاءت الدمام في المرتبة الثانية مسجلة شفاء بـ178، ثم جدة بـ161.

الموارد البشرية تعاقب مقهى في الطائف لتشغيله سيدات بخدمة الطاولات

كشفت وزارة الموارد البشرية أنه تم توقيع اللوائح النظامية على مقهى في الطائف، بعد تشغليه سيدات بخدمة الطاولات، موضحة أنه خالف الدليل الموحد لتنظيم بيئة عمل المرأة.

أسطول متكامل.. طريقة نقل كسوة الكعبة إلى المسجد الحرام

أكملت وكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين، ممثلة في إدارة الحركة، جاهزيتها لنقل كسوة الكعبة المشرفة من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، إلى المسجد الحرام بأسطول متكامل يتخذ الإجراءات الاحترازية كافة، التي أوصت بها الجهات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

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التعليم: بدء صرف المقررات الدراسية 9 أغسطس المقبل

علمت «عاجل» من مصادرها، أن وزارة التعليم، أصدرت تعميمًا لجميع المدارس الحكومية والأهلية أكدت فيه أنه نظرًا لاكتمال وصول المقررات الدراسية لجميع المراحل للفصل الدراسي الأول لعام ١٤٤١-١٤٤٢إلى المستودعات وكسبًا للوقت فقد تقرر بدء صرفها يوم الأحد 9 أغسطس المقبل.

تعميم من التعليم يشدد على عدم فصل التيار الكهربائي عن المدارس

أكدت مصادر لـ«عاجل»، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا شددت فيه على عدم فصل التيار الكهربائي عن المدارس، وذلك حرصًا على استمرار عملها دون معوّقات تؤثر على تشغيلها بالجملة المطلوبة وحفاظًا على سلامة البطاريات الخاصة بتلك المواقع لضمان عملها عند الحاجة.

في 5 أشهر.. المملكة استوردت مواشي حية ومنتجات حيوانية بـ7.8 مليارات ريال

نجحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في توفير رؤوس الماشية والحيوانات الحية بأسواق المملكة خلال أزمة كورونا، ضمن استراتيجية الأمن الغذائي التي تنتهجها الحكومة لدعم السوق المحلي، والحفاظ على استقرار الأسعار، واستوردت المملكة مواشي حية ومنتجات الحيوانية بقيمة 7.8 مليار ريال في أول 5 أشهر من عام 2020، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

الصحة: تسجيل 1993 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة 27 حالة

كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 1993 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 268934 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 2613 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 222936 حالة.

شرطة المدينة تُلقي القبض على تشكيل عصابي ارتكب 96 جريمة سرقة

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها بدراسة البلاغات والأساليب والأنماط الإجرامية، أسفرت عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص «مواطن وثلاثة وافدين من الجنسية التشادية أحدهم مخالف لنظام الإقامة والعمل»، تورطوا بارتكاب «96» حادثة جنائية.

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