السعودية اليوم / بلدية النبهانية تعتمد خطة مكثفة لموسم عيد الأضحى المبارك



النبهانية 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

أنهت بلدية محافظة النبهانية التابعة لأمانة منطقة القصيم استعداداتها لاستقبال عيد الاضحى، وذلك من خلال تجهيز مسلخ البلدية وتوفير كافة الإجراءات المتبعة لاستقبال الأضاحي.

و أوضح رئيس البلدية المهندس فايز العقيلي أن البلدية ممثلة في قسم صحة البيئة أنهت كافة تجهيزاتها لاستقبال الأضاحي في مسلخ المحافظة، حيث تم استكمال جميع الخطوات والإجراءات الاحترازية وذلك بتوفير المعقمات وتطبيق التباعد الاجتماعي للمواطنين داخل المسلخ .

و أشار العقيلي إلى أنه تم تكليف عدد من المراقبين الصحيين للإشراف على المحلات التجارية و المطابخ و المطاعم و البوفيهات لمتابعة تطبيق الاحترازات والاشتراطات الصحية للتصدي لفيروس

// انتهى //

03:29ت م

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النبهانية 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسأنهت بلدية محافظة النبهانية التابعة لأمانة منطقة القصيم استعداداتها لاستقبال عيد الاضحى، وذلك من خلال تجهيز مسلخ البلدية وتوفير كافة الإجراءات المتبعة لاستقبال الأضاحي.و أوضح رئيس البلدية المهندس فايز العقيلي أن البلدية ممثلة في قسم صحة البيئة أنهت كافة تجهيزاتها لاستقبال الأضاحي في مسلخ المحافظة، حيث تم استكمال جميع الخطوات والإجراءات الاحترازية وذلك بتوفير المعقمات وتطبيق التباعد الاجتماعي للمواطنين داخل المسلخ .و أشار العقيلي إلى أنه تم تكليف عدد من المراقبين الصحيين للإشراف على المحلات التجارية و المطابخ و المطاعم و البوفيهات لمتابعة تطبيق الاحترازات والاشتراطات الصحية للتصدي لفيروس كورونا ، كما أنهت البلدية تجهيز وتزيين الشوارع بالمحافظة والمراكز التابعة لها بالإنارة .// انتهى //03:29ت م0305

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