السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية" بالمدينة المنورة تُكمل تجهيز الجوامع والمساجد لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك



المدينة المنورة 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، تجهيز ١٢٣١ جامعا ومسجدا لاستقبال المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح فضيلة المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ وجب بن علي العتيبي أن عدد الجوامع المعتمدة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في المنطقة ، بلغ حوالي ٩٠٢ والمساجد الإضافية ٣٢٩ ،مؤكدا أنه خلال تجهيزها تم مراعاة البروتوكولات الوقائية لمنع تفشي فيروس

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03:06ت م

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المدينة المنورة 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسأكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، تجهيز ١٢٣١ جامعا ومسجدا لاستقبال المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك.وأوضح فضيلة المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ وجب بن علي العتيبي أن عدد الجوامع المعتمدة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في المنطقة ، بلغ حوالي ٩٠٢ والمساجد الإضافية ٣٢٩ ،مؤكدا أنه خلال تجهيزها تم مراعاة البروتوكولات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا ، بالإضافة إلى التأكيد على منسوبي المساجد وخطباء العيد بالحرص على تنفيذ التعليمات والإجراءات الوقائية التي تضمن بمشيئة الله سلامة وصحة مرتادي المساجد، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وولاة أمرنا بالخير واليمن والبركات وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، إنه سبحانه سميع مجيب الدعاء.//انتهى//03:06ت م0303

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