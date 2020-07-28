السعودية اليوم / "الأرصاد" : استمرار الأمطار الرعدية على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - ليوم غد الثلاثاء , تضمن نشاطا للرياح السطحية وأمطارا رعدية وتدن في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص وبدر وخيبر ووادي الفرع.

وبينت الإدارة أن الحالة بدأت من الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين حتى الساعة الثامنة صباحا من يوم الثلاثاء .

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02:26ت م

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