شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية ورياح على المدينة حتى الصباح والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - اليوم الثلاثاء، تضمن نشاطا للرياح السطحية وأمطارا رعدية وتدن في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص وبدر وخيبر ووادي الفرع. وبينت الإدارة أن الحالة بدأت من الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين حتى الساعة الثامنة صباحا من يوم الثلاثاء.

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