شكرا لقرائتكم خبر عن «من الحج إلى العالم».. المملكة في خدمة أمن وسلامة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت الدورة الخامسة والأربعون لندوة الحج السنوية الكبرى، التي تقام للمرة الأولى افتراضيًا، بالتعاون مع وزارتي «الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد» و«الإعلام»، تحت عنوان «قواعد الصحة العامة وتطبيقاتها العلمية في ضوء التوجيهات والممارسات النبوية».

وافتتح وزير الحج والعمرة د. محمد بنتن، الندوة، أمس، بمشاركة عدد من الوزراء والعلماء، ونخبة من الأطباء والاستشاريين، والفقهاء والشرعيين، الذين أكدوا أهمية التوجيهات النبوية العظيمة، ومنها الاهتمام بالصحة والنظافة، مشيدين بقرار المملكة الذي وازن بين إقامة الشعيرة الدينية، وحفظ النفس خلال موسم الحج الاستثنائي لهذا العام.

طاقات وإمكانات

أكد د. بنتن أن المملكة سخرت كل الطاقات والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن؛ ليتمكنوا من أداء الحج والعمرة بكل أمن وسلام، مبينًا حرص المملكة على إتمام الركن الخامس من أركان الإسلام منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، وحتى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله-.

دور رائد

وأوضح أن للمملكة دورا رائدا في نشر الإسلام، وخدمة المسلمين، ومناصرة قضاياهم، فمن قبلة المسلمين ومهبط الوحي ومهد الرسالة، تجند المملكة كل الطاقات والإمكانات، وتهيئ السبل كافة لتيسير وصولهم إلى الحرمين الشريفين وخدمتهم؛ ليتمكنوا من أداء مناسك الحج والعمرة بأمن وصحة وسلامة. وبين أن إقامة شعيرة الحج، رغم جائحة «كورونا»، كان قرارًا متوازنًا، مشددًا على اكتمال الخطط الاحترازية، والبروتوكولات الصحية والوقائية، حفاظًا على الحجاج.

توعية وإرشاد

واستعرض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبداللطيف آل الشيخ، جهود الوزارة في المسجد الحرام، ومسجد نمرة، ومنها مشروع معالجة أنظمة التكييف وتنقية الهواء، واستخدام عدد من الوسائل التقنية لخدمة 8 لغات عالمية، وتكليف عدد من الدعاة بأعمال التوعية والإرشاد.

وقاية الحجيج

ولفت إلى اهتمام المملكة بوقاية الحجيج من أي أذى، والحفاظ على أرواحهم وسلامتهم، وتحقيق أمنهم، مضيفًا: «مع هذه الجائحة نعيش في حالة مختلفة وجديدة، والمملكة تقيم المخاطر، ولهذا أصدرت قراراتها وتنظيمها لحج هذا العام، معتبرة في ذلك مبادئ الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى حفظ الأنفس».

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مقاصد ومبادئ

من ناحيته، أكد المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء د. سعد الشثري أن رسالة الندوة الكبرى «من الحج إلى العالم» ترسي عددًا من المقاصد والمبادئ، منها مبدأ الصحة، خاصة أن الشريعة الإسلامية حفظت الأنفس، وجعلت ركن الحج للمستطيع، وبالتالي المملكة ترسل للعالم أجمع رسالة بأنها تأمن على أرواح ضيوف الرحمن في ظل الجائحة.

الاقتداء بالسنة

وبين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، أهمية الاقتداء بالسنة النبوية الشريفة، قولًا وعملًا، ومنها الاهتمام بالصحة البدنية، والحرص على الصيام والإدامة عليه، والاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم التعرض للأمراض وأماكنها، مشيرًا إلى أهمية الابتعاد عن الغضب، واتباع الوسطية في الأمر كله.

وتابع إن حفظ الصحة يأتي من خلال حسن تدبير المأكل والمشرب، وعرج على ضرورة التداوي من الأمراض والعلل، والاهتمام بنظافة البيئة وحمايتها من الأمراض، والحجر الصحي، والابتعاد عن العدوى، واجتناب كل ما يضر الصحة وتلويث المياه الجارية.

بوابة إعلامية

وأكد وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي أن إطلاق بوابة إلكترونية إعلامية للحج، جاء لتكون نقطة التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية، ومن ضمنها مركز الحج الإعلامي الافتراضي؛ الهادف إلى تسهيل الحصول على المعلومات، موضحًا أن ارتباط الإعلام بعنوان الجلسة الافتتاحية «من الحج إلى العالم» وبما تحمله وسائل الإعلام المختلفة من رسائل تسهم في تحقيق المزيد من التكامل والتآخي.

المستجدات العلاجية

وقال نائب وزير الحج والعمرة د. عبدالفتاح مشاط، إنه في ظل استمرار جائحة «كورونا» على المستوى العالمي، سعت الوزارة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتزامنة مع موسم حج هذا العام، ومن ذلك «الطب الوقائي النبوي وتطبيقاته العالمية»، و«المستجدات العلاجية في الصحة العامة» وغيرها من المواضيع الصحية الأخرى المرتبطة بالضوابط الوقائية الخاصة بموسم حج 1441هـ.