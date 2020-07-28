شكرا لقرائتكم خبر عن ملاحقة الذبح العشوائي أسفل أبراج الكهرباء بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

شكلت 3 جهات حكومية بالمنطقة الشرقية لجنة مشتركة للتصدي لمخالفي الأنظمة الرسمية المتعلقة بالذبح العشوائي للأضاحي خلال فترة عيد الأضحى، وفرضت لائحة من العقوبات الرادعة للمخالفين من مواطنين ومقيمين، خاصة بمنطقة شبكة أبراج الكهرباء.

خط ساخن

ودشنت كل من شركة الكهرباء والأمانة والشرطة، بإشراف مباشر من إمارة المنطقة الشرقية، خطا ساخنا لمتابعة المخالفات وحماية الفرق التفتيشية من أي اعتداءات، ضد موظفي شركة الكهرباء من المخالفين، كما حدث في الأعوام السابقة. وتتمركز هذه المخالفات في 4 مواقع مقاربة للمسالخ وأسواق الأغنام بحاضرة الدمام.

وبين رئيس القطاع الشرقي للتوزيع وخدمات المشتركين بشركة الكهرباء م. فؤاد العبدالقادر، أن بعض العمالة غير المرخصة، تمارس الذبح العشوائي، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، باستخدام أبراج نقل الكهرباء لتعليق وسلخ الذبائح، مما يشكل خطرا على أرواحهم ويشكل عائقا لأعمال الصيانة في الحالات الطارئة، إضافة إلى تشويه المنظر العام، موضحا أن الشركة تعمل حاليا بالتنسيق مع شرطة المنطقة الشرقية والأمانة للتصدي لهذه المخالفات والحد منها.

دوريات أمنية

وأضاف «العبدالقادر» أن الشركة تشن دوريات أمنية مكثفة خلال أيام العيد للمواقع القريبة من المسالخ والحظائر لرصد أي تجاوزات والتنبيه على المخالفين بخطر هذه الممارسات والتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة حسب الحاجة.

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وأكدت مصادر من فريق العمل الموحد لمواجهة الظاهرة لـ ”الخليج 365”، أن هناك أضرارا كبيرة، تقع على الشبكة الكهربائية نتيجة هذه الأزمة غير الحضارية في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن الذبح العشوائي يؤثر بشكل مباشر على الشبكة، فضلا عن احتمالية وقوع حوادث لا تحمد عقباها للأشخاص القريبين من هذه الأبراج والمواقع المجاورة لها نتيجة الضغط العالي، إضافة إلى الأضرار البيئية والصحية جراء هذه المخالفات.

أسواق الأغنام

ورصدت شركة الكهرباء سابقا العديد من المواقع، التي يتمركز فيها المخالفون متمثلة في شبكة أبراج الكهرباء الواقعة بالقرب من المسالخ وأسواق الأغنام، ونسقت مع الأمانة والشرطة بهدف تشكيل فريق عمل للقضاء على هذه الظاهرة ومحاسبة المخالفين للأنظمة الرسمية من قبل الجهات المعنية بإشراف مباشر من إمارة المنطقة الشرقية.

حماية الفرق

ومن المقرر شن حملات تفتيشية من القطاع الشرقي للكهرباء، تبدأ عملها قبل يوم من العيد وحتى نهايته بالتناوب على مدار الساعة مع وجود خط ساخن مع الشرطة للحد من استمرار وتكرار مخالفة الأشخاص وحماية الفرق التفتيشية في حال وجود تجاوزات أو اعتداءات وصلت إلى حد التهجم بالأسلحة البيضاء في الأعوام السابقة.

وكانت ”الخليج 365” قد رصدت خلال السنوات الأخيرة هذه المخالفات، التي ترتبت عليها أضرار واضحة في البيئة والصحة العامة، إضافة إلى الخسائر في الأرواح والممتلكات في حال وقوع حوادث بهذه الأبراج وشبكتها الكهربائية، التي تقع تحت الضغط العالي.