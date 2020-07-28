شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الأمير فيصل بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح بيان صادر عن الديوان الملكي أنه صُلِّي عليها أمس الإثنين الموافق 6/12/1441هـ في مدينة الرياض، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».
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