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وفاة والدة الأمير فيصل بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز

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انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، -رحمه الله-.

وأوضح بيان صادر عن الديوان الملكي أنه صُلِّي عليها أمس الإثنين الموافق 6/‏12/‏1441هـ في مدينة الرياض، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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