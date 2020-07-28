شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الأمير فيصل بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، -رحمه الله-.

وأوضح بيان صادر عن الديوان الملكي أنه صُلِّي عليها أمس الإثنين الموافق 6/‏12/‏1441هـ في مدينة الرياض، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».