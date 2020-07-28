شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 1.5 مليون لتر مياه بحجة والخوخة والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية. وجرى خلال الفترة من 9 يوليو إلى 15 يوليو 2020م، ضخ 434.400 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 289.600 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتوزيع 293 حقيبة نظافة شخصية.

كما واصل المركز تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. وجرى خلال المدة من 9 يوليو إلى 15 يوليو 2020م ضخ 288.750 لترا من المياه الصحية للخزانات، وضخ 441.250 لترا من مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات.