شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 1.5 مليون لتر مياه بحجة والخوخة والان نبدء بالتفاصيل
كما واصل المركز تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. وجرى خلال المدة من 9 يوليو إلى 15 يوليو 2020م ضخ 288.750 لترا من المياه الصحية للخزانات، وضخ 441.250 لترا من مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات.
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