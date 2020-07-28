شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف الرقابة الصحية خلال عيد الأضحى بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

أعدت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها بالمنطقة خطة عمل شاملة لتنظيم المهام والأعمال ومتابعتها وتكثيف الجولات الميدانية الرقابية خلال عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ. ووجه أمين المنطقة د. علي السواط رؤساء البلديات وكافة المسؤولين والمختصين في الوكالات والإدارات العامة بالأمانة والبلديات الفرعية بالوقوف ميدانيا على تجهيزات المسالخ ونقاط الذبح وأسواق الماشية والمطابخ وما في حكمها، وتكثيف الرقابة الصحية عليها والحد من الذبح العشوائي وتطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين.

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