شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف الرقابة الصحية خلال عيد الأضحى بالباحة والان نبدء بالتفاصيل
ووجه أمين المنطقة د. علي السواط رؤساء البلديات وكافة المسؤولين والمختصين في الوكالات والإدارات العامة بالأمانة والبلديات الفرعية بالوقوف ميدانيا على تجهيزات المسالخ ونقاط الذبح وأسواق الماشية والمطابخ وما في حكمها، وتكثيف الرقابة الصحية عليها والحد من الذبح العشوائي وتطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين.
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