شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام المرضى بالحديدة وحجة والان نبدء بالتفاصيل

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية وذلك خلال الفترة من 9 يوليو إلى 15 يوليو 2020م، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع قسم الرعايا التكاملية 1307 مستفيدين، وعيادة التحصين 14 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 1094 فردا، وقسم التوعية والتثقيف 1024 شخصا، وقسم الإحالة الطبية مستفيد واحد، وعيادة الصحة الإنجابية 223 مريضا، وقسم المصابين بالأوبئة 485 مستفيدًا، وقسم التغذية العلاجية 31 حالة. كما أجرى الفحص المخبري لـ 789 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 2434 حالة.

وواصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع العيادات خلال الفترة من 9 يوليو إلى 16 يوليو 2020م، في قسم الطوارئ 535 مستفيدًا، وقسم الباطنية 209 أشخاص، وعيادة الصحة الإنجابية 87 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 260 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 1213 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 110 مستفيدين.