شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام المرضى بالحديدة وحجة والان نبدء بالتفاصيل
وواصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع العيادات خلال الفترة من 9 يوليو إلى 16 يوليو 2020م، في قسم الطوارئ 535 مستفيدًا، وقسم الباطنية 209 أشخاص، وعيادة الصحة الإنجابية 87 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 260 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 1213 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 110 مستفيدين.
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