شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أرامكو السعودية يفوز بجائزة كافلر العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت مؤسسة آي سي آي إس «ICIS» أمس، المتخصصة في الكيميائيات، فوز رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين م. أمين الناصر، بجائزة كافلر العالمية المرموقة التي يقدمها نادي الكيميائيين الأمريكي وبرعاية من ICIS، وذلك تقديرًا لإنجازاته المهمة والمتميّزة في قطاع الكيميائيات.

وجاء الفوز بناء على الأصوات التي أدلى بها والإشادة التي أعرب عنها نظراؤه من أبرز 40 رئيسا تنفيذيا ومسؤولا رفيع المستوى في مؤسسة «آي سي آي إس». وسيتلقى أمين الناصر هذه الجائزة العالمية المرموقة والفريدة من نوعها في قطاع الكيميائيات خلال حفل افتراضي سيقام خلال الربع الأخير من العام الجاري. وسيجرى حوارٌ على هامش الحفل مع مؤسسة «آي سي آي إس» حول إستراتيجية أرامكو السعودية، وتوقعاتها المستقبلية، والاتجاهات الرئيسة في قطاع الكيميائيات.