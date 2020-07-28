شكرا لقرائتكم خبر عن موقع إلكتروني لإرشاد السكان لخدمات الأضاحي بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
وتحرص أمانة الرياض على الاستفادة من المنجزات التكنولوجية في تيسير حصول السكان على مختلف الخدمات، وبما يتناسب مع الإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ووسط تدابير صحية بإشراف متخصصين للتحقق من التزام المنشآت بالتعليمات الاحترازية، إلى جانب فحص الأغذية والتأكد من سلامتها ومطابقتها لمعايير الصحة العامة.
ويعمل تطبيق برنامج الأضاحي على كافة أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، وبخدمات متنوعة مرتبطة بتقنيات التوجيه من خلال الخرائط التفاعلية، كما تستقبل الأمانة استفسارات السكان عبر منصاتها الرسمية في شبكات التواصل الاجتماعي لتقديم الإرشادات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين خلال موسم العيد.
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