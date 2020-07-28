شكرا لقرائتكم خبر عن 915 جامعا ومسجدا لصلاة عيد الأضحى بجدة والان نبدء بالتفاصيل

هيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمحافظة جدة 915 جامعا ومسجدا في مدينة جدة والمراكز التابعة لها لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام.

وأفاد المدير العام للمساجد والدعوة والإرشاد بجدة ماجد شراحيلي، أن الإدارة راعت استقبال المصلين في المساجد والجوامع بالمحافظة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وجاهزيتها، مشيرا إلى التأكيد على منسوبي المساجد بالحرص على تنفيذ التعليمات للمحافظة على سلامة وصحة المصلين.

ودعا الجميع إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية داخل الجوامع والمساجد حفاظا على سلامة المصلين وصحتهم، سائلا الله تعالى أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم وأقوالهم.