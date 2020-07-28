شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم الحدائق والألعاب بمتنزهات «اللهابة» والان نبدء بالتفاصيل

أنهت بلدية اللهابة أعمال صيانة المتنزهات والحدائق، لاستقبال الزوار خلال عيد الأضحى المبارك، مؤكدة مواصلة أعمال التعقيم والتطهير، خاصة ألعاب الأطفال، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس « كورونا ».

وأوضح رئيس البلدية عبدالله المطيري، أنه تم الانتهاء من صيانة الإنارة بمداخل اللهابة، إضافة إلى الشوارع الرئيسية والأحياء، فضلا عن تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية.

وأشار إلى مواصلة أعمال التعقيم والتطهير للأحياء والمرافق العامة والشوارع الداخلية والمداخل وواجهات المنازل والأسواق، إضافة إلى متابعة صالونات الحلاقة، وذلك للوقوف على الالتزام بكل الاشتراطات الصحية.

ودعا المطيري المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي من خلال مركز «940».