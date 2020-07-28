شكرا لقرائتكم خبر عن تصاريح المطابخ «إلكترونيا» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول، خدمة التصاريح الإلكترونية للمطابخ، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر بوابة الأمانة الرقمية.

وتمكن الخدمة المستفيدين بالمطابخ الأهلية من الحصول على الذبح ليتسنى لها الذبح وفق الاشتراطات البلدية، مع ضمان جودة الخدمة المقدمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد الصفيان أن الخدمة تأتي بالتزامن مع استعدادات الأمانة لاستقبال عيد الأضحى لضمان انسيابية ومرونة تنظيم الأعمال في عيد الأضحى المبارك، وتماشيا مع جهود الأمانة المبذولة في تطبيق الاشتراطات الصحية، وتعليمات صحة البيئة.

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ونوه الصفيان بأن خطوات الاستفادة من هذه الخدمة، ميُسرة وبسيطة لأصحاب المطابخ، حيث يتم تقديم الطلب إلكترونيا، وفي حال استيفاء جميع المتطلبات يتم إشعار صاحب المطبخ برسالة نصية مرفقة بالتصريح، ليتمكن من طباعتها، مع إلزامية وضعها على واجهة المطبخ.

وأكد أن هذه الخدمة تسهم في الحد من ظاهرة الذبح العشوائي الذي يفتقر للشروط الصحية والبيئية المناسبة، كما تيسر على المستفيدين ذبح أضاحيهم.

وأضاف «الصفيان» إن أمانة المنطقة الشرقية تعمل على تطوير العديد من الخدمات الإلكترونية بالتزامن مع قدوم عيد الأضحى المبارك لخدمة أكبر قدرٍ من المستفيدين، تحت عنوان «سهلناها عليك».