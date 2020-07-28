شكرا لقرائتكم خبر عن 10 جولات تكشف 106 مخالفات «عطارة» بالمجمعات والان نبدء بالتفاصيل

أسفرت 10 جولات ميدانية على 80 محل عطارة بالمجمعات والأسواق التجارية بالشرقية، خلال أسبوع، عن تحرير 49 إنذارا لعدم التقيد بالاشتراطات الصحية، إضافة إلى إصدار 106 مخالفات أخرى.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن الإدارة العامة لصحة البيئة تكثف الجولات الرقابية للتأكد من سلامة المنتجات التي تباع للمتسوقين وتوفير بيئة آمنة للتسوق.

ونوه بأن الأمانة وضعت خطة مجدولة لمتابعة الأسواق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى البروتوكولات الوقائية، والاشتراطات البلدية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.