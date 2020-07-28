شكرا لقرائتكم خبر عن 10 جولات تكشف 106 مخالفات «عطارة» بالمجمعات والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن الإدارة العامة لصحة البيئة تكثف الجولات الرقابية للتأكد من سلامة المنتجات التي تباع للمتسوقين وتوفير بيئة آمنة للتسوق.
ونوه بأن الأمانة وضعت خطة مجدولة لمتابعة الأسواق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى البروتوكولات الوقائية، والاشتراطات البلدية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.
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