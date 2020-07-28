شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مخالفة «تكدس» بالأسواق ومساكن العمالة والان نبدء بالتفاصيل
كما أنجزت الأمانة غسل وتعقيم وتطهير 899 موقعا بالمنطقة، بمشاركة 472 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى رفع 7643 طن نفايات وإزالة 4314 طنا من الأنقاض والمخلفات، بواسطة 9543 فردا من عمال النظافة.
يأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة لرصد المخالفات وتكثيف التعقيم والتطهير، إضافة إلى الرقابة على المطاعم والأسواق وجميع المنشآت التجارية والتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر 22 مخالفة «تكدس»
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