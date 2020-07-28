أهالي قرن ظبي يتنازلون عن أجزاء من أملاكهم لتوسعة طرق القرية

2020-07-28

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

تنازل عدد من أهالي قرية قرن ظبي بمحافظة بني حسن بمنطقة الباحة عن أجزاء من أملاكهم الخاصة في سبيل توسعة الطرق لتسهيل لحركة السيارات العابرة، في موقف إيجابي يُسجل للأهالي الذين يسعون إلى خدمة القرية والزائرين وتسهيل حركة التنمية التي تشهدها كافة أنحاء منطقة الباحة.

وقال عبدالله بن صالح السلوك أحد أعيان قرية قرن ظبي: بعد التطور الذي تشهده منطقة الباحة عمومًا وقرية قرن ظبي خصوصًا في ظل ما تقدمه حكومتنا الرشيدة من تسهيلات للمواطن ونتيجة للتكاثر السكاني، كان لزامًا أن يبحث كل مواطن عن أرض يقيم عليها مسكنه الخاص، ولما تتميز به القرى في المنطقة من وجود أراض لا تصلها السيارات، ووجود ممرات ضيقة قديمة بطرق العاملة والكاملة والتي لا يزيد عرضها عن متر واحد، وحلًّا لهذه المشكلة اجتمع معرف القرية غرم الله بن مرزن الزهراني بالأمناء والأعيان واتفقوا على ضرورة توسعة طرق القرية بواقع 5 أمتار لتسهيل وصول السيارات.

وتابع السلوك أنه يجري حاليًّا فتح الطرق، كما تبرع أهل الخير بدفع تكلفة التوسعة وبناء الحوائط الإسمنتية، متمنيًا أن تقوم البلدية وإدارة الطرق بدورها في إكمال السفلتة.

وأعرب معرف القرية غرم الله بن مرزن عن شكره لكل المتبرعين والمساهمين في خدمة القرية.

Advertisements

المزيد

جديد الأخبار