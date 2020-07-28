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نزار باهبري عالج أكثر من 513 مصابًا بكورونا فأصابه الفيروس
بصحة جيدة لكن حرارة جسمه لم تنخفض منذ خمسة أيام
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصيب استشاري مكافحة العدوى الدكتور نزار باهبري بعدوى فيروس كورونا المستجد، حيث يتلقى العلاج في أحد المستشفيات بعد ثبوت إصابته.
وواجه نزار باهبري جائحة كورونا منذ انطلاقها قبل أشهر بالتوعية الطبية، حيث كان حاضرًا خطوة بخطوة لإبداء نصائحه على مختلف الوسائل الإعلامية للوقاية من الفيروس، بالإضافة إلى أنه كان مشرفًا على علاج المرضى المصابين بكورونا.
الحالة الصحية لـ نزار باهبري:
وقال باهبري: إنه بصحة جيدة، غير أن حرارة جسمه لم تنخفض منذ خمسة أيام، مما اضطره إلى تنويمه ومتابعة علاجه داخل المستشفى، موضحًا أنه عالج أكثر من 513 مصابًا بكورونا دون أن تنتقل إليه العدوى، إلا أنها انتقلت إليه في النهاية، بحسب “العربية”.
مستجدات كورونا في السعودية:
وأعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، عن تسجيل 1,993 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات إلى 268,934.
وبينت أن إجمالي الحالات النشطة بلغ 43,238 منها 2,126 حرجة، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 222,936 بعد شفاء 2,613 شخصًا، وبلغت حالات الوفاة 2,760 بعد تسجيل 27 وفاة جديدة.
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