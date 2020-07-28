طريقة التسجيل في حافز للنساء وشروط التقديم

برنامج حافز هو برنامج تقدمه المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين بها، ويساعد البرنامج جميع المواطنين في الحصول على فرصة عمل، وتعزيز الفرص للحصول على عمل جديد داخل السعودية، ويحتاج الكثير من النساء إلى معرفة كيفية التسجيل في حافز، ومعرفة الشروط التي يجب توافرها لكي تتمكن من التقديم والقبول للحصول على وظيفة جديدة، وهو ما نوضحه لكم اليوم من خلال هذا المقال.

شروط التسجيل في حافز للنساء

يجب أن تحميل المتقدمة الجنسية السعودية وأن تكون مقيمة داخل المملكة العربية السعودية.

أن تكون حاصلة على شهادة ومؤهل دراسي عال، وذلك لكي يعزز فرصها في الحصول على وظيفة.

أن تكون المتقدمة عاطلة عن العمل، ولا تعمل في أي مؤسسة سواء حكومية أو خاصة.

إن تكون المتقدمة لا يوجد لديها أي عمل تجاري خاص بها.

إن يكون عمر المتقدمة لا يقل عن 20 عاما، ولا يزيد عن 35 عاما.

التسجيل في حافز للنساء

أولا عليك الدخول إلى صفحة التسجيل من خلال موقع طاقات، وهو الموقع المتخصص في التسجيل.

عليك تسجيل حساب خاص بك على الموقع لكي تتمكن من تقديم طلب الحصول على وظيفة.

عند تسجيل عضوية علي الموقع يتطلب منك جميع البيانات الشخصية، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، وجميع البيانات الخاصة بك.

بعد إدخال جميع البيانات وإدخال رقم الجوال، وكلمة السر، والموافقة على شروط الاستخدام يأتيك كود تأكيد الحساب على الجوال لكي يتم تفعيل الحساب الخاص بك.

بعد التسجيل وإدخال جميع المعلومات الخاصة بك يتم التواصل معك على البريد الإلكتروني لأخبارك إذا كان هناك قبول أو رفض، وتحاول دائما المملكة العربية السعودية أن تساعد المواطنين في الحصول على وظيفة، والتخلص من البطالة.