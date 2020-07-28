يحتاج الكثير من الأشخاص إلى التقديم للعمل في شركة أوبر، ويبحث الكثير عن الشروط التي يجب توافرها لكي يستطيع التقديم والحصول على الموافقة. إذا كنت تريد العمل كسائق داخل أوبر يجب عليك تلبية جميع المتطلبات التي تضعها الشركة لكي تحصل على الموافقة من جانب أدارة أوبر في المملكة العربية السعودية.

تعد شركة أوبر واحدة من أفضل الشركات العالمية التي تسهل على جميع التنقل من مكان إلى مكان آخر، وانتشرت شركة أوبر في العديد من الدول حول العالم بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال السنوات القليلة الماضية، وتوفر الشركة تطبيق يساعد الشخص على معرفة أقرب سائق آلية وطلب المجيء إلى مكان معين مما يسهل على الجميع الحصول على مواصلات في إي وقت والمكان الذي يريده.

شروط العمل في اوبر السعودية 2020

أولا يجب على السائق المتقدم أن يمتلك رخصة قيادة سارية.

أن يكون عمر الشخص المتقدم لا يقل عن 21 عاما.

أن يمتلك سيارة مناسبة وذات أمكانيات معينة والتي تحددها شركة أوبر .

أن يكون مواطن سعودي ويحمل الجنسية السعودية.

يجب أن يكون إصدار السيارة الخاصة بك حديث ولا تقل عن عام 2014.

أن تكون السيارة لا يوجد بها عيوب، ويتم عمل صيانة لها بشكل دوري.

يجب أن تكون السيارة الخاصة بك عمرها يزيد عن 5 سنوات.

هناك العديد من السيارات التي لا تقبلها الشركة نِهَائِيًّا أبزرها جميع السيارات الصينية.

تقوم الشركة بإجراء العديد من الاختبارات الطبية وأهمها هي تحاليل المخدرات، وذلك للتأكد من أن المتقدم لا يتعاطى المخدرات.

إذا كانت هذه الشروط متوافرة لديك بالكامل يمكنك الآن التقديم للحصول على وظيفة داخل شركة أوبر من هنا.