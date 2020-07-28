السعودية | قصة شقيقين بجازان.. مات الأول وبعد ساعات لحقه أخيه بسبب حزنه

شكرا لقرائتكم قصة شقيقين بجازان.. مات الأول وبعد ساعات لحقه أخيه بسبب حزنه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - "عمكم سعيد مات وأنا على طريقه"، بهذه الكلمات ودع المسن السعودي محمد آل مداوي أسرته بعد وفاة شقيقه سعيد يوم الخميس الماضي، في قصة حزينة لشقيقين جمعهما الموت في نهاية رحلة الحياة الشاقة.

وقال مفرح نجل محمد آل مداوي في حديث لـ"العربية.نت": "والدي كان شديد التعلق بأخيه، وكلاهما عاشا طفولة مؤلمة بعد وفاة والدهما في مدينة أبها، وانتقالا للعيش في مدينة رجال ألمع مع والدتهما التي توفيت وهما في سن صغيرة، فعاشا سوياً متجاورين في كل أمورهما".

وأضاف: "والدي وعمي عاشا يتيمين، وكانت تربطهما علاقة قوية، وظلا يسكنان متجاورين طيلة حياتهما، حتى خلال تنقلهما بين المدن بسبب ظروف العمل".

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وتابع: "في صباح يوم الخميس الماضي توفي عمي سعيد ولم نخبر والدي إلا قبل الدفن بساعة، لخوفنا من تأثير الصدمة عليه، إلا أنه ومن شدة حزنه أخبرنا أنه لاحق بأخيه، لتأثره على شقيقه.. فلحق به صباح الجمعة، وتم دفنهما بجوار بعضهما البعض".

وشرح مفرح أن سعيد كان يعاني من مشكلة في القلب، وكان منوماً في مستشفى عسير المركزي، وتوفي بعد إصابته بفيروس كورونا، في حين أن والده لم يكن يعاني من أي مرض، لكن بعد دفن أخيه ودعه في المقبرة "وعاد البيت وهو متأثر بفقدان أخيه".

وختم مفرح حديه قائلاً: "جميع أسرتنا متحلية بالصبر والإيمان بقضاء الله وقدره، فقدنا أغلي شخصين، عاشا بكل حب وصدق ووفاء، ليضربا نموذج في الحب الأخوي، فلم لم يستطع الواحد العيش بدون أخيه ليحق به في غضون يوم واحد".

إلى ذلك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي القصة الحزينة للشقيقين الذين كانا يقطنان في محافظة الدرب بمنطقة جازان. كما نُشرت عشرات الصور للأخوين وهما يجلسان مع بعضهما في المناسبات والرحلات البرية وفي الحرم المكي وفي المنزل، بالإضافة لصورة قبريهما المتجاورين.