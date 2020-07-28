محمد بن مسعود - الدمام - جلطة مفاجئة أدخلته العناية المركزة بمستشفى المجاردة انتقل إلى رحمة الله فيصل حسن الراجحي الشهري نتيجة جلطة مفاجئة أدخلته العناية المركزة بمستشفى المجاردة، ولَم تمهله طويلاً حيث توفي بعد يومين. و"الراجحي" الخليج 365 له العمل رئيسًا لعدة مراكز بمنطقة عسير امتدت خدمته الرسمية لقرابة 4 عقود انتهت بتقاعده بنهاية عام 1437هـ، حيث عمل رئيسًا لمركز سعيدة الصوالحة ثم جمعة ربيعة فثلوث المنظر ثم عبس قبل أن يعود لجمعة ربيعة وأخيرًا في الأمواه والتي كانت محطته الوظيفية الأخيرة. "الخليج 365" تتقدم لأسرة الراجحي بأحر التعازي القلبية، إنا لله وإنا إليه راجعون. 28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441 01:26 AM جلطة مفاجئة أدخلته العناية المركزة بمستشفى المجاردة Advertisements "الراجحي" في ذمة الله بعد خدمة رسمية امتدت لقرابة 4 عقود "الراجحي" في ذمة الله بعد خدمة رسمية امتدت لقرابة 4 عقود انتقل إلى رحمة الله فيصل حسن الراجحي الشهري نتيجة جلطة مفاجئة أدخلته العناية المركزة بمستشفى المجاردة، ولَم تمهله طويلاً حيث توفي بعد يومين. و"الراجحي" الخليج 365 له العمل رئيسًا لعدة مراكز بمنطقة عسير امتدت خدمته الرسمية لقرابة 4 عقود انتهت بتقاعده بنهاية عام 1437هـ، حيث عمل رئيسًا لمركز سعيدة الصوالحة ثم جمعة ربيعة فثلوث المنظر ثم عبس قبل أن يعود لجمعة ربيعة وأخيرًا في الأمواه والتي كانت محطته الوظيفية الأخيرة. "الخليج 365" تتقدم لأسرة الراجحي بأحر التعازي القلبية، إنا لله وإنا إليه راجعون. الكلمات المفتاحية ، "الراجحي" في ذمة الله بعد خدمة رسمية امتدت لقرابة 4 عقود ،

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