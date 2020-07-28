محمد بن مسعود - الدمام - اتفقت إدارة النادي الأهلي، أمس الاثنين، مع حارس الفريق الأول لكرة القدم ياسر المسيليم ، على تجديد عقده حتى عام 2023، ليواصل اللاعب مسيرته مع فريقه ممددًا عقده للمرة الرابعة تواليًا.

وشهدت مسيرة المسيليم على محطات لافتة، مع المنتخب إذ بدأ رحلته برفقته 2007 في كأس أمم آسيا حينما حل الأخضر وصيفًا، وأيضًا أسهمت مشاركته في تصفيات 2018 المؤهلة إلى مونديال روسيا، ولعب إحدى مبارياته بعد بلوغ الصقور لنهائياته، كما حقق بطولات عدة مع الأهلي بينها الدوري السعودي، وكأس الملك، والسوبر، وكأس ولي العهد سابقًا.

الأهلي يتمسك بالحارس "المسيليم" حتى 2023 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-28 اتفقت إدارة النادي الأهلي، أمس الاثنين، مع حارس الفريق الأول لكرة القدم ياسر المسيليم ، على تجديد عقده حتى عام 2023، ليواصل اللاعب مسيرته مع فريقه ممددًا عقده للمرة الرابعة تواليًا.

وشهدت مسيرة المسيليم على محطات لافتة، مع المنتخب إذ بدأ رحلته برفقته 2007 في كأس أمم آسيا حينما حل الأخضر وصيفًا، وأيضًا أسهمت مشاركته في تصفيات 2018 المؤهلة إلى مونديال روسيا، ولعب إحدى مبارياته بعد بلوغ الصقور لنهائياته، كما حقق بطولات عدة مع الأهلي بينها الدوري السعودي، وكأس الملك، والسوبر، وكأس ولي العهد سابقًا. Advertisements 28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441 12:36 AM اتفقت إدارة النادي الأهلي، أمس الاثنين، مع حارس الفريق الأول لكرة القدم ياسر المسيليم ، على تجديد عقده حتى عام 2023، ليواصل اللاعب مسيرته مع فريقه ممددًا عقده للمرة الرابعة تواليًا.

وشهدت مسيرة المسيليم على محطات لافتة، مع المنتخب إذ بدأ رحلته برفقته 2007 في كأس أمم آسيا حينما حل الأخضر وصيفًا، وأيضًا أسهمت مشاركته في تصفيات 2018 المؤهلة إلى مونديال روسيا، ولعب إحدى مبارياته بعد بلوغ الصقور لنهائياته، كما حقق بطولات عدة مع الأهلي بينها الدوري السعودي، وكأس الملك، والسوبر، وكأس ولي العهد سابقًا.

، الأهلي يتمسك بالحارس "المسيليم" حتى 2023 ،

المصدر : الخليج 365

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