شكرا لمتابعة خبر عن مدير الأمن العام: لا هواجس أمنية في هذا الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ناشد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، بتعاون الأهالي في مكة المكرمة ووقفاتهم الإيجابية واستجابتهم للتعليمات.
وأكد الحربي أثناء تفقده النقاط الأمنية المحيطة بالحرم المكي والعاصمة المقدسة، أن المملكة من أكثر الدول التي لديها المعرفة في إدارة الحشود وتحقيق سلامتهم.
وقال مدير الأمن العام: " لا هواجس أمنية في هذا الحج وأولويتنا تأمين الحجاج من خطر الجائحة " .
وأضاف: " لن يكون هناك تجمع لا حاضرا ولا مستقبلا مثل تجمع الحج، لأن الحجاج يجتمعون على هدف واحد في يوم واحد وفي ساعات محددة وملزمين بالحضور لاستكمال شعيرتهم بهذا الوقت ".
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