أمن الدولة تحيي ذكرى شهداء الواجب بحي الفيحاء بعد مرور 17 عامًا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أحيت رئاسة أمن الدولة الذكرى السابعة عشر لاستشهاد 6 من الأبطال البواسل. أحيت رئاسة أمن الدولة الذكرى السابعة عشر لاستشهاد 6 من الأبطال البواسل. ونشرت أمن الدولة صور الشهداء، معلقة: " في مثل هذا اليوم من الشهر الحرام عام ١٤٢٤هـ، استشهد ستة من أبطالنا أثناء تفتيش منزل أحد عناصر الفئة الضالة بحي الفيحاء في مدينة الرياض، نسأل الله لهم المغفرة والرحمة " . Advertisements

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