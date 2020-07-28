شكرا لمتابعة خبر عن استمرار هطول أمطار رعدية على 4 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للارصاد تنبيه متقدم لمناطق " جازان - الباحة - عسير - مكة المكرمة ".

وحذرت الهيئة في التنبيه من استمرار سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية التي تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية.

وتوقعت الهيئة أن ينتهي التنبيه في تمام الساعة 04:00 غدًا الثلاثاء