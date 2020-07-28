شكرا لمتابعة خبر عن أمريكي يكشف سر حفظه لأغاني محمد عبده وطلال مداح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث الشاب الأمريكي أحمد عن سر حبه للفن الخليجي والسعودي، قائلا:" بدأ شغفي بالأغنية السعودية في المرحلة الجامعية، عندما دعاني بعض أصدقائي السعوديين إلى الاستماع لأغانيهم، وكنت أسمعها من باب المشاركة حتى تعرفت على فناني المفضل والذي أحلم بلقائه وهو رابح صقر سنة 2002 في أغنية " مقصر " وكانت النقلة الكبرى في حبي لهذا اللون الغنائي ".

وأوضح أحمد:" تبدأ ذكرياتي مع الأغاني السعودية والخليجية مع التلفزيون السعودي، إذ لم يكن متاحاً غيره في ذلك الوقت، وكانت تشدني الفقرات الغنائية وأردد “فوق هام السحب لمحمد عبده ووطني الحبيب لطلال مداح، ولكن هذه الذكريات لم تكن تشكل اهتماماً بالفن والموسيقى ".

ولفت أحمد:" ولدت وعشت بداية حياتي في المملكة العربية السعودية قبل أن أعود في العاشرة من عمري إلى الولايات المتحدة الأميركية، درست في مدارسها، وصادقت أبناءها، وكان أول شيء عرفته في حياتي هو المجتمع السعودي الذي حتى الآن أعتبر نفسي واحدًا منه وفردًا من أفراده ".