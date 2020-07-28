الجامعة العربية المفتوحة تعلن مواعيد القبول والتسجيل للفصل الدراسي الأول

أعلنت الجامعة العربية المفتوحة في المملكة، فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة في الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 1441/ 1442هـ، بدءًا من الأحد 19/ 12/ 1441 هـ، ولمدة شهر في كليات دراسات: إدارة الأعمال والحاسب الآلي واللغوية (الإنجليزية).

وقال مدير الجامعة بالمملكة الدكتور علي بن محمد الشهراني: «إن الدراسة ستكون في فروع: الرياض، جدة، المدينة المنورة، الأحساء، الدمام، حائل»، مبينًا أن الجامعة تمضي قدما نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال التركيز على جودة التعليم المقدمة للطلاب والطالبات في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وذلك بفضل نظامها الدراسي التعليم المدمج الذي يتواءم مع المرحلة الحالية في ظل جائحة كورونا ما أسهم في استمرار التعليم بجودة أكاديمية عالية وبرسوم رمزية وذلك بفضل أنظمتها الإلكترونية المُهيّأة .

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