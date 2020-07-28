جامعة الطائف توضح شروط وإجراءات إتمام عملية القبول

أعلنت جامعة الطائف، عن اعتماد أسماء 13919 طالبًا وطالبة مرشحين للقبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم.

ودعت عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الطائف، الطلاب المقبولين لسرعة إتمام إجراءات تثبيت القبول.

آلية إتمام القبول

وحددت عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الطائف، خطوات آلية وإجراءات عملية إتمام تثبيت القبول بالجامعة وذلك بإتباع الإرشادات التالية :

- يجب على الطالب الدخول على بوابة القبول.

- قم بالنقر على اختيار خدمات القبول.

- اختر تبويب خدمة تثبيت القبول للتأكد من التخصص الذي تم قبوله فيه.

- ستظهر للطالب إفادة القبول ويجب الاطلاع عليها والتعليمات الموجودة فيها.

- يجب على الطالب تأكيد قبوله من خلال أيقونة أرغب.

- في حال عدم تأكيد قبوله في الفترة المحددة سيتم إلغاء قبول الطالب.

- المقبوليون في تخصص علوم الرياضة والقراءات يجب عليهم اجراء الاختبارات اللازمة.

- لاستكمال إجراءات القبول (سيتم الإعلان عن مواعيد الاختبارات اللازمة لاحقًا(.

Advertisements

- ستتم عملية ترقية القبول (آليًا) في حال توافر مقاعد شاغرة.

- على المقبولين بمرحلة البكالوريوس فتح حسابات بنكية وإدخال رقم الآيبان يوم 26/12/1441هـ.

- لن يتمكن الطالب من تسجيل الجدول الدراسي إلا بعد إدخال رقم الآيبان .

- التواصل مع عمادة القبول والتسجيل آليا من خلال شاشة تواصل عبر بوابة القبول.

مبدأ الشفافية في عملية القبول

وأكد عميد القبول والتسجيل في جامعة الطائف الدكتور وصل الله السواط، أن جامعة الطائف انتهجت مبدأ الشفافية في جميع تعاملاتها، ومن ضمنها عملية القبول، وستنشر النسب الموزونة التي تم القبول عليها في الجامعة في جميع التخصصات.

وأعاد عميد القبول والتسجيل في جامعة الطائف، تجديد التأكيد على ضرورة قيام الطلاب المقبولين بالجامعة عدم الدخول على البوابة وتأكيد القبول في الوقت المحدد، حتى لا يتم إلغاء طلب قبول الطالب.

وأوضح المسؤول بجامعة الطائف، أن عملية تثبيت القبول مرتبطة آلياً مع برنامج التعاملات الالكترونية «يسّر»، الذي لن يمكن الطالب المقبول في جامعة أخرى من تثبيت قبوله في جامعة الطائف، مبينًا أن الفترة المحدد لعملية تثبيت القبول تستمر لمدة أربعة أيام.

وأضاف أن عمادة القبول والتسجيل قد وفرت فرق عمل في شطري العمادة للطلاب والطالبات للتواصل الإلكتروني، والرد على جميع الاستفسارات، مؤكدًا إلى إمكانية الطلاب والطالبات المقبولين للدخول على المنظومة الجامعية من خلال اسم المستخدم «الرقم الجامعي» والرقم السري «رقم الهوية»، وأهمية تغيير الرقم السري والاحتفاظ به.

اقرأ أيضًا :

جامعة الطائف.. تعرّف على شروط القبول وآلية الحصول على رقم الطلب

لأول مرة.. جامعة الطائف تحتفل بتخرج الدفعة 16 بحفل افتراضي