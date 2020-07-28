الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: استمرار هطول الأمطار الرعدية على 7 مناطق

مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الثلاثاء؛ لافتة إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يستبعد تكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.
وأشار الهيئة إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية، جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة الخليج متوسط الموج.
وأوضحت درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية.
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