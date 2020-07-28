ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء العراقي

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا من مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.

واطمأن رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال على صحة خادم الحرمين الشريفين.

كما جدد ولي العهد، حرص المملكة على أمن العراق الشقيق واستقراره، وعلى تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.