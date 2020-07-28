«عاجل» تنشر ضوابط التعليم لتنظيم العمل في الطفولة المبكرة

علمت «عاجل» أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا بشأن تنظيم العمل في الطفولة المبكرة.

وجاء فيه بناء على تعميم نائب وزير التعليم، بشأن تنظيم العمل في الطفولة المبكرة، يعتمد التطبيق التالي وفق الضوابط التالية:

١- أن يكون نِصَاب كل معلمة رياض أطفال ٢٥-٣٠ طفلًا في جميع الروضات.

٢- أن يكون عدد الأطفال في الصف ٢٥-٣٠ طفلًا في جميع الروضات ويستثنى من ذلك الفصول ذات المساحة الصغيرة والطاقة الاستيعابية القليلة حسب تقدير إدارة التخطيط المدرسي.

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٣- أن يكون الحضور والانصراف لكل الكوادر العاملة في جميع الروضات وفقًا لما هو معمول به في مدارس التعليم العام.

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