أمير القصيم يوجه كل القطاعات بتوفير المواقع للباعة المتجولين

وجه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، كل القطاعات الحكومية ذات العلاقة، بأهمية التيسير على الباعة المتجولين، من خلال توفير المواقع والأماكن والتسهيل لهم خلال ممارستهم البيع دعمًا وتعزيزًا للحراك الاقتصادي لأبناء المنطقة.

وقال أمير القصيم إن ما تمتاز به المنطقة من منتج زراعي متميز وتنوع اقتصادي عامل مساهم في فتح أبواب الرزق لأبناء المنطقة من الباعة المتجولين، وإن ما يقومون به من جدية وعمل في ممارسة البيع والتواجد في عدد من الأماكن يوجب على الجميع دعمهم وتشجيعهم والوقوف إلى جانبهم في كل احتياجاتهم تعزيزًا وتنمية لعملهم والنهوض به.

وأشار إلى أهمية التكاتف والتعاضد بين كل القطاعات الحكومية بالمنطقة وتوفير المواقع والأماكن للباعة المتجولين، ومنحهم فرصة العمل وفق الأنظمة والتعليمات، مؤكدًا على أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين تسعى دائماً إلى تعزيز وفتح كافة التوجهات المساهمة في النهوض بالجانب الاقتصادي لأبناء الوطن، سائلًا المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

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