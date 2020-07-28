«أيقونة التطوع» لجين الحازمي تحصد ٥ أوسمة في جائحة كورونا

حصدت «أيقونة التطوع» الصحي لجين الحازمي طالبة الطب في السنة الرابعة على ٥ أوسمة أثناء تطوعها في جائحة كورونا؛ لتحل متطوعة- أيضًا- في مستشفيات المدينة المنورة بعد أن غادرت المحاجر الصحية لتواصل تطوعها الطبي لخدمة المدينة المنورة وأهلها وزوارها.

جاءت الفرصة لها أن تشارك كمتطوعة صحية في الحجر الصحي بالمدينة المنورة وتنقل تجربتها في هذا العمل وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته في مواقع التواصل الاجتماعي وحظي بثناء عدد من المسؤولين والمغردين.

وتروي الحازمي قصتها مع التطوع قائلة: في بداية جائحة كورونا بدأت كمتطوعة في «كباتن الصحة» ثم شاركت في المسح الميداني ثم تطوعت في المحاجر الصحية ثم تطوعت وما زلت متطوعة في أحد مستشفيات المدينة المنورة.

وتابعت «أفضل طريقة يمكن وصف شعوري بها هو الإحساس بالفخر التام كوني أحد الذين فُتح لهم باب التطوع حيث قمت بخدمة أهالي المدينة المنورة في هذه الجائحة وأحمد الله كلما أسمع دعوات المرضى وأسعد جدا في كل يوم يخرج فيه مريض وعلى لسانه دعواتٍ لنا» .