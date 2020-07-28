التعديات والعشوائية تخنق الشوارع وتربك التنظيم

في وقتٍ تعمل الدولة على تطبيق رؤية جديدة كاملة، يتوافق معها التخطيط العمراني والحضري السليم للمدن من خلال توسعة الشوارع وإعادة هندستها، شكلت 3 أسباب ممثلةً في العشوائية، وعدم الاقتناع بالتعويضات، والإصرار على اغتصاب مساحات من بعض الشوارع على مدى عقود حلماً لم يتحقق خاصة في محافظة صبيا منذ اعتماد توسعتها قبل 8 سنين مشكلة عائقاً وطنيا آخر للتنمية، ومؤخرا نزعت البلدية 5 عقارات بمبلغ تجاوز الـ 5 ملايين ريال ضمن خطة متتابعة لبعض الشوارع.

تضييق الشوارع

رصدت «دوت الخليج» بعض العقارات التي تخنق شوارع صبيا وتأخر التوسعة خلال جولتها داخل المحافظة، وقال المواطن حسن عمر إن التعديات والعشوائية ساهمت في تضييق الشوارع داخل 8 أحياء منها (منامة، صليل، الخالدية، الزبارة، البواصفة، الحارة الشمالية، الحارة الجنوبية، الحارة الشرقية).

المواطن شريك

قال سعد عواجي أحد سكان مدينة صبيا إن المواطن شريك أساسي في تنمية دوت الخليج مؤكداً أن اعتراض بعض المواطنين على قيمة التعويضات المرصودة من لجنة التقييم قد تسببت في تأخر التوسعة لشارع الملك فيصل الذي يعتبر المدخل الرئيسي لقلب مدينة صبيا، إضافة لشارع الملك خالد الذي ينفذ جنوبًا عبر السوق الداخلي لتتأخر أعمال الإزالة 8 سنوات متمنياً تعاون الجميع لتحقيق التنمية.

الهدم بالبوكلين

أكد عبدالله إبراهيم ملاحظته أن بعض المقاولين لا يتبعون بروتوكولات السلامة أثناء الهدم، مع تأخير ملحوظ في ترحيل المخلفات مما شكل خطرًا على ساكني الأحياء، متمنياً تكثيف الرقابة واتباع إجراءات السلامة، فيما كشف المهندس المعماري علي حقوي لـ«دوت الخليج» أن الهدم بمعدة البوكلين تعتبر طريقة كلاسيكية معروفة وهي مضمونة وآمنة في ظل اتباع جميع احتياطات الأمن والسلامة.

خطة متتابعة

أوضح رئيس بلدية صبيا المهندس هادي بن علي دغريري، أنه تنظيماً للشوارع وتسهيلاً لتقديم الخدمات البلدية بشكل أفضل تم إزالة 5 عقارات ضمن خطة متتابعة لإنفاذ شارعي الملك فيصل والملك خالد وسط البلد وربطهما بالطرق الرئيسية، بمبلغ إجمالي 5.130.788 ريالا وذلك تمهيداً لاستكمال المتبقي وتوسعة وتنظيم هذه الشوارع.

مواقع الإزالات في صبيا

شارع الملك فيصل

شارع الملك خالد

مبلغ التعويض

Advertisements

5.130.788 لـ5 عقارات

مدة تأخير التوسعة

8 سنوات

أحياء قديمة تحتاج تحسينا:

01 -منامة

02 -صليل

03 -الخالدية

04 -البواصفة

05 -الزبارة (المروج)

06 -الحارة الشمالية

07 -الحارة الجنوبية

08 -الحارة الشرقية