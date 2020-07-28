حجز مواعيد ذبح الأضاحي بعسير إلكترونيا



أطلقت أمانة منطقة عسير خدمة إلكترونية لحجز مواعيد ذبح الأضاحي في كافة مسالخ مدن ومحافظات المنطقة، والتي أطلقتها الأمانة عبر بوابتها الرقمية، تزامنًا مع استعداداتها في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الخدمة ستتيح للمستفيدين حجز المواعيد إلكترونيًا لذبح أضاحيهم في كافة مسالخ المنطقة، وذلك بهدف التخفيف من الازدحام والتكدس عند المسالخ، وتنسيق المواعيد، ليتسنى للمسالخ الذبح وفق الاشتراطات البلدية، والاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة للمستفيدين وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامتهم، منوهًا إلى أن هذه الخدمة تأتي بالتزامن مع استعدادات الأمانة لعيد الأضحى المبارك، وجهود الأمانة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فايروس كورونا . وأشار الحميدي إلى أن هذه الخدمة ستسهم في تطبيق مفهوم التباعد الاجتماعي وعودة الحياة لطبيعتها، وتنظيم المستفيدين للاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة لهم من قبل أمانة المنطقة، مؤكدًا أن الحجز الإلكتروني بدأ فعليًا، إذ يمكن للجميع تقديم طلباتهم إلكترونيًا من قبل المستفيد عبر تطبيق «إدارة خدمة للعملاء» المتوفر بالأجهزة الذكية، ليتم إشعار المستفيد بالموعد المحدد له.

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