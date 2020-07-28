مصرع أسرة في سيول عسير وقطع للطرق والكهرباء بجازان

واصلت الأمطار، أمس، هطولها على مناطق عسير وجازان ونجران والمدينة المنورة. وشهدت منطقة عسير أمطارا غزيرة سالت على إثرها العديد من الأودية وتسببت في انقطاعات الكهرباء عن بعض القرى والهجر، وجرفت سيول وادي عبلا في مركز مربة مركبة من نوع هايلكس تقل أسرة مكونة من مقيم وزوجته وطفلته وعثر على جثث الضحايا بعد عمليات بحث، أمس وأمس الأول. وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها تلقى بلاغاً عن اجتراف المركبة، وعلى الفور تم تحريك الفرق للموقع، وتم البدء في عمليات البحث وتمشيط الوادي بعد انخفاض منسوب مياه السيل بالتعاون مع المواطنين وبمشاركة مجموعة من الفرق التطوعية، حيث عُثِر على جثماني رجل وطفلة "3 سنوات"، ولاحقا عثر على جثمان الزوجة، وجدد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير التحذير من الاقتراب من التجمعات المائية ومجاري الأودية والسباحة فيها ومتابعة ما يرد في منصات التواصل الاجتماعي للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية.

انقطاع للكهرباء

تواصل هطول الأمطار الغزيرة على محافظة الدرب ومراكزها، ونتج عنها انقطاع للكهرباء عن مركز ريم وارتفاع لمنسوب مياه الأمطار المتجمعة في عدد من الأحياء السكنية وطرق وشوارع المحافظة، وجريان لعدد من الأودية منها وادي عتود ورملان وريم، حيث قطع سيل وادي عتود الطريق المؤدي لبلدة الدرب القديمة، ومعها استنفرت لجنة الطوارئ والكوارث ببلدية الدرب لمتابعة الأوضاع واتخاذ اللازم ونزح المياه في عدد من شوارع المحافظة. وجدد مدني جازان تحذيراته من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار، وذلك لاستمرار ورود تنبيهات الأرصاد المتقدمة. ‬‏‫⁦انقطاعات وصخور

تفاءل أهالي منطقة جازان بانحسار موسم الغبرة بوقت مبكر، وذلك بعد هطول أمطار ما بين متوسطة وغزيرة، استمرت أكثر من 12 ساعة، شملت معظم محافظات جازان، في وقت أكد الراصد الجوي بجازان علي مشهور لـ«دوت الخليج»، أن الحالة المطرية تعد موسمية، وستستمر إلى 5 أغسطس، ويتوقع لها أن تبلغ كمية الأمطار ما بين 175 و500 ملم خلال الـ10 أيام المقبلة. وتسببت الأمطار التي هطلت على محافظات جازان خلال اليومين الماضيين، في انقطاعات للكهرباء والطرق، وتساقط الصخور بالمحافظات الجبلية، وارتفاع منسوب المياه في الأحياء السكنية، وسط استنفار تام للبلديات، والدفاع المدني، والمرور.

فتح السدود

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باشرت 4 جهات ممثلة في محافظة أبوعريش، والدفاع المدني، والبلدية، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، فتح سد وادي جيزان، بعد ارتفاع منسوب المياه، والذي سيستمر مدة 15 يوما، ويخدم فتح السد 13 قرية، والتي تستعد لموسم الزراعة، في وقت كثفت دوريات السلامة تواجدها في مجاري السيول والأودية، وتثقيف المتنزهين، ومنعهم من مزاولة السباحة.

سقوط أعمدة

شهدت منطقة نجران ومحافظاتها أمطارا غزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب وحدوث بعض الاحتجازات للمركبات في بعض الشوارع الفرعية. ولليوم الرابع على التوالي، تواصلت الحالات الجوية على منطقة المدينة المنورة، حيث شهدت بعض المحافظات هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة، بينما شهدت عدد من المحافظات رياحا مثيرة للأتربة والغبار، وشملت الأمطار المدينة المنورة - والمهد ووادي الفرع وبدر وينبع والحناكية وخيبر والعلا والعيص، بينما شهدت قرية مجيرا ومركز المرامية التابعة لمحافظة العيص سقوط بعض أعمدة الكهرباء وتضرر عدد من المباني. Asf غزارة أمطار موجة مدارية رطبة سبب الحالة المطرية 12 ساعة متواصلة لاستمرار أمطار جازان 175 إلى 500 ملم كمية الأمطار المقبلة.