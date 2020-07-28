السعودية اليوم / خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في بوركينا فاسو



واغادوغو 6 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

سجلت بوركينا فاسو خمس إصابات جديدة بفيروس

وكشفت الحكومة في بوركينا فاسو عن تماثل 926 مصاباً إلى الشفاء من الفيروس في حين بلغ عدد الوفايات 53.

// انتهى //

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واغادوغو 6 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسسجلت بوركينا فاسو خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين فيها إلى 1105 حالات مؤكدة.وكشفت الحكومة في بوركينا فاسو عن تماثل 926 مصاباً إلى الشفاء من الفيروس في حين بلغ عدد الوفايات 53.// انتهى //00:55ت م0300

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