السعودية اليوم / السنغال تسجل 83 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا



دكار 6 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

سجلت السنغال 83 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأوضح بيان لوزارة الصحة السنغالية اليوم أنه سُجلت 6477 حالة شفاء، مقابل 194 حالة وفاة من بينها 3 حالات وفاة جديدة.

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دكار 6 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسسجلت السنغال 83 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد المصابين فيها إلى 9764.وأوضح بيان لوزارة الصحة السنغالية اليوم أنه سُجلت 6477 حالة شفاء، مقابل 194 حالة وفاة من بينها 3 حالات وفاة جديدة.// انتهى //00:55ت م0299

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