السعودية اليوم / بلدية شري ترفع جاهزيتها خلال موسم العيد



شري 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

أكملت بلدية شري التابعة لأمانة منطقة القصيم استعداداتها لعيد الأضحى وذلك تجهيز وتعقيم الجوامع التي ستقام فيها صلاة العيد والميادين والساحات والحدائق وإنارة الشوارع بالإنارة التجميلية.

وأوضح رئيس البلدية شري محمد بن فلاح النفيعي أن الفرق الميدانية تواصل جهودها في تزيين الطرق والشوارع الرئيسة بالإنارة التجميلية والفوانيس متعددة الألوان، كما وضعت البلدية خطة مبكرة لإجازة العيد لمتابعة أعمال النظافة ومواصلة الرقابة الصحية في الأسواق والمحلات التجارية، بالإضافة إلى تهيئة المسالخ لاستقبال الأضاحي وتوفير مستلزماتها ووضع إشارات التباعد الاجتماعي، كذلك وضع خطة عمل تشمل القيام بنظافة الشوارع والميادين ومواقف السيارات والشوارع الرئيسة والفرعية والداخلية ، وتعقيم الحاويات وتطهيرها ومتابعة نظافة سوق المواشى بشكل يومي وتكثيف نشاط المراقبين الصحيين الميدانين على فترتين صباحية ومسائية.

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