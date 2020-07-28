السعودية اليوم / بلدية عيون الجواء تكثف تجهيزاتها لعيد الأضحى



عيون الجواء 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس

أنهت بلدية محافظة عيون الجواء بأمانة منطقة القصيم كامل استعداداتها لعيد الأضحى .

وأوضح رئيس البلدية المهندس نداء بن ماضي الحربي أن البلدية أنهت تجهيز الطرق والمداخل الرئيسة والميادين بكامل الإنارة الجمالية وتكثيف أعمال النظافة وغسيل الأرصفة داخل الأحياء السكنية وتعقيم واجهة المحال التجارية والجهات الحكومية وحاويات النظافة أمام المنازل، كما يتم في الوقت الحالي تعقيم مسلخ البلدية وأحواش الأغنام المجاورة .

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