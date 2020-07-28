السعودية اليوم / مصر تسجل 420 إصابة و46 حالة وفاة جديدة بكورونا المستجد



القاهرة 6 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

سجلت مصر 420 إصابة ووفاة 46 حالة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بالفيروس 92482 حالةً، من ضمنهم 34838 حالة شُفيت و 4652 حالة وفاة، فيما خرج 1007 متعافين من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 34838 حالةً.

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القاهرة 6 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسسجلت مصر 420 إصابة ووفاة 46 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ).وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بالفيروس 92482 حالةً، من ضمنهم 34838 حالة شُفيت و 4652 حالة وفاة، فيما خرج 1007 متعافين من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 34838 حالةً.// انتهى //00:46ت م0294

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