السعودية اليوم / بلدية الزلفي تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى



الزلفي 06ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

أكملت بلدية محافظة الزلفي استعدادها لاستقبال عيد الأضحى حيث أعدت خطة للعمل خلال العيد فيما حددت مواعيد الأعمال الميدانية في فترات صباحية ومسائية، وقسمت العاملين والمراقبين إلى مجموعات ومواقع عمل محددة، وتبعاً لذلك كثفت مراقبة ما يعرض للبيع في المحال التجارية ومعرفة مدى صلاحيتها إضافة إلى ذلك توجيه المختصين من أطباء بيطريين و مراقبين صحيين لمراقبة المسالخ ومضاعفة الأعمال داخل نقاط الذبح المنتشرة داخل المحافظة، والتشديد على العاملين بالمسالخ بالنظافة الشخصية واتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كرونا المستجد، بالإضافة للتشديد على نظافة الموقع من الداخل والخارج.

كما أنهت جاهزيتها في العديد من المنتزهات مثل ( منتزهي المطل الشرقي الغربي ومنتزه الزيتون ومنتزه طويق) كما شملت الاستعدادات تأهيل الحدائق العامة و تهذيب الأشجار ومضامير المشاة وصيانة المسطحات الخضراء المنتشرة في أرجاء المحافظة وتركيب الإنارات الجمالية ووضع الأعلام على أعمدة الإنارة ابتهاجاً بالعيد .

كما تقوم وحدة الطوارئ بالعمل بالفترة المسائية لمتابعة أعمال البلدية واستقبال بلاغات المواطنين المتعلقة بمخالفات الصحة العامة من مطاعم وأسواق وذلك عبر خط طوارئ الأمانة ( 940 ) .

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