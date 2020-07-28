السعودية اليوم / بلدية البصر تنهي استعداتها لاستقبال عيد الأضحى



البصر 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

أنهت ‎بلدية البصر التابعة لأمانة منطقة القصيم استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى، وذلك بتهيئة المرافق العامة والحدائق والمسطحات الخضراء، بأعمال النظافة العامة استعداداً لاستقبال مرتاديها، مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس

وأوضح مدير العلاقات العامة ببلدية البصر عبدالله بن عنيزان العنيزان أن البلدية عملت على تزيين الشوارع والميادين بتركيب الإنارة التجميلية ابتهاجا بالعيد، وتجهيز مسلخ البلدية وتعقيم وتطهير الأرضيات استعداداً لاستقبال الأضاحي، مع التوعية والإرشاد بتطبيق التباعد الاجتماعي بين مرتاديه، مشيراً إلى استمرار تكثيف الجولات الرقابية الميدانية خلال الإجازة على المحال الغذائية والمطاعم وجميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

// انتهى //

23:59ت م

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البصر 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسأنهت ‎بلدية البصر التابعة لأمانة منطقة القصيم استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى، وذلك بتهيئة المرافق العامة والحدائق والمسطحات الخضراء، بأعمال النظافة العامة استعداداً لاستقبال مرتاديها، مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا بتعقيم وتطهير المرافق العامة والجلسات.وأوضح مدير العلاقات العامة ببلدية البصر عبدالله بن عنيزان العنيزان أن البلدية عملت على تزيين الشوارع والميادين بتركيب الإنارة التجميلية ابتهاجا بالعيد، وتجهيز مسلخ البلدية وتعقيم وتطهير الأرضيات استعداداً لاستقبال الأضاحي، مع التوعية والإرشاد بتطبيق التباعد الاجتماعي بين مرتاديه، مشيراً إلى استمرار تكثيف الجولات الرقابية الميدانية خلال الإجازة على المحال الغذائية والمطاعم وجميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.// انتهى //23:59ت م0286

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