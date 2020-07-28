السعودية اليوم / بلدية ضرية تكثف الجولات الرقابية خلال موسم عيد الأضحى



ضرية 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

أكملت بلدية محافظة ضرية التابعة لأمانة منطقة القصيم استعداداتها لعيد الأضحى من خلال إعداد برنامج يشمل جولات رقابية على المنشآت الصحية ومحال المواد الغذائية، كذلك إعداد وتجهيز المسلخ وتوفير جميع المستلزمات والتجهيزات اللازمة والإعداد المسبق لتطبيق البروتوكولات والإجراءات الوقائية الخاصة للحد من انتشار

وأوضح رئيس البلدية صالح بن نحيت أن البلدية تكثف أعمال الرقابة الصحية وعمل جولات رقابية تفتيشية على المنشآت الغذائية والمطاعم وصوالين الحلاقة ومحال الحلويات وجميع المحال المتعلقة بالصحة العامة خلال فترة إجازة عيد الأضحى على فترتين صباحية ومسائية للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية، مشيرا إلى أن البلدية قامت بتجهيز وتركيب الإنارة التجميلية على الطرق الرئيسة والميادين، بالإضافة إلى إعتماد خطة تشغيلية متكاملة للمسلخ لاستقبال المستفيدين خلال موسم العيد، حيث يتم الإشراف فيه من كوادر بشرية من موظفين والعاملين الصحيين وبإشراف أطباء بيطريين، كما وضعت خطة لرفع ونقل مخلفات وبقايا الأضاحي .

// انتهى //

23:57ت م

0284



ضرية 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسأكملت بلدية محافظة ضرية التابعة لأمانة منطقة القصيم استعداداتها لعيد الأضحى من خلال إعداد برنامج يشمل جولات رقابية على المنشآت الصحية ومحال المواد الغذائية، كذلك إعداد وتجهيز المسلخ وتوفير جميع المستلزمات والتجهيزات اللازمة والإعداد المسبق لتطبيق البروتوكولات والإجراءات الوقائية الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق التباعد الاجتماعي .وأوضح رئيس البلدية صالح بن نحيت أن البلدية تكثف أعمال الرقابة الصحية وعمل جولات رقابية تفتيشية على المنشآت الغذائية والمطاعم وصوالين الحلاقة ومحال الحلويات وجميع المحال المتعلقة بالصحة العامة خلال فترة إجازة عيد الأضحى على فترتين صباحية ومسائية للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية، مشيرا إلى أن البلدية قامت بتجهيز وتركيب الإنارة التجميلية على الطرق الرئيسة والميادين، بالإضافة إلى إعتماد خطة تشغيلية متكاملة للمسلخ لاستقبال المستفيدين خلال موسم العيد، حيث يتم الإشراف فيه من كوادر بشرية من موظفين والعاملين الصحيين وبإشراف أطباء بيطريين، كما وضعت خطة لرفع ونقل مخلفات وبقايا الأضاحي .// انتهى //23:57ت م0284

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